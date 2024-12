Justice- L'affaire Mame Boye Diao/Adama Faye a été évoquée hier et renvoyée au 22 janvier.

L'affaire Mame Boye Diao et Adama Faye a été évoquée hier au tribunal de Dakar. Après la fixation de la consignation, Elle a été ainsi renvoyée au 22 janvier pour le dépôt de la preuve du paiement.

Pour rappel, Mame Boye Diao avait introduit une citation directe contre Adama Faye. La plainte vise, selon la défense de monsieur Diao, des propos diffamatoires relativement au foncier du Sénégal, tenus par M. Faye lors d'une émission le samedi 9 novembre 2024 à travers une chaîne de télévision de la place. Selon la même source, Adama Faye aurait déclaré lors de cette émission. "Monsieur Mame Boye Diao, ancien directeur général des Domaines, a encaissé beaucoup d’argent sur le foncier du Sénégal. Il m’a moi même pris de l’argent […]. Dans la procédure d’octroi d’un bail, il y a plusieurs procédures, dont celles faites à la Direction des domaines. Lorsqu’il s’agit de Mame Boye DIAO, quand un document est sous sa signature pour être soumis à la commission domaniale, il te dira expressément que si tu ne me donnes pas 100.000.000 FCFA, je ne signerai pas, en prétextant qu’il doit reverser 70.000.000 FCFA à M. Macky Sall. C’est cela qu’il disait […]. Si tu refuses, il ne te signera rien. Et le drame, c’est quand, dans ce cas, il est au courant de l’existence du terrain et qu’il l’accordera à quelqu’un d’autre… »