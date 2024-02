Justice : Injures publiques et menaces de mort, le lutteur Gris 2 s’enfonce !

Après sa comparution initiale devant le procureur il ya quelques jours, le lutteur de l'écurie Fass a été renvoyé devant le parquet. Selon L'Observateur, les enquêteurs, sous la supervision du Commissaire Kandé, ont remis leur rapport au parquet de Dakar, marquant ainsi une nouvelle étape dans cette affaire.



L'affaire présumée du "vol" des flacons de parfums d'une valeur de 3 millions de francs, dans laquelle le lutteur Gris Bordeaux de l'écurie Fass aurait été impliqué en France, continue de susciter des discussions.



Contre toute attente, c'est son frère, Maodo Dione, également connu sous le nom de Gris 2, qui a été arrêté il y a quelques jours lors d'une séance d'entraînement, suite à son refus de se présenter suite à une convocation régulière. Dans la foulée, les agents de la Division spéciale de cybersécurité ont conduit le frère de Gris Bordeaux devant le procureur de la République, Abdou Karim Diop.



Dans sa tentative de défendre son frère et de préserver son honneur, Gris 2 avait proféré publiquement des injures et même des menaces à l'encontre de la plaignante qui avait accusé Gris Bordeaux de vol.



De son côté, la dame avait déposé une plainte auprès de la Division spéciale de cybersécurité, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires. Selon nos informations et les précisions de PressAfrik, Gris 2 a été convoqué à nouveau devant le procureur de la République suite à un document transmis lundi. L’affaire prend une nouvelle tournure…