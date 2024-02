Justice : Dani Alves condamné à une peine de 4 ans pour viol

Selon les informations de footmercato, Dani Alves a été condamné à une peine de 4 ans et 6 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une jeune femme à la discothèque Sutton de Barcelone le 30 décembre 2022.



La vie de Dani Alves a pris un tournant dramatique le 20 janvier 2023, lorsque, suite à l'accusation de viol portée par une jeune femme de 23 ans au moment des faits, il a été incarcéré. La victime a maintenu la même version des faits depuis le début, la racontant à ses amis, à la police et au tribunal. Selon son récit, elle aurait été attirée dans les toilettes de la discothèque par Dani Alves, qui aurait alors abusé d'elle.



En revanche, le joueur brésilien, âgé de 40 ans, a présenté cinq versions différentes depuis sa première déposition. Dani Alves a été reconnu coupable d'agression sexuelle et a été condamné à une peine de 4 ans et 6 mois de prison. Cette condamnation inclut également une période de 5 ans de liberté surveillée, pendant laquelle il devra éviter tout contact avec la victime pendant 9 ans et 6 mois. De plus, il sera tenu de payer les frais de justice. L'avocat de Dani Alves a déclaré : « Nous ferons appel. »