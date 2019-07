Justice : 657 mineurs condamnés entre 2017 et 2018

657 mineurs ont été condamnés entre 2017 et 2018 sur l’ensemble des tribunaux pour enfants. Ces chiffres ont été révélés, ce lundi, lors de la restitution de la première enquête nationale annuelle sur les activités judiciaires de 2017-2018.



Selon les données issues de l’enquête, 38 mineurs ont commis des actes de viol, 29 condamnés pour infractions criminelles, 336 pour vol, association de malfaiteurs et recel, 93 pour coups et blessures volontaires, 48 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, 11 pour homicide volontaire, 20 cas d’homicide et blessure involontaire, 82 autres pour infractions correctionnelles et 29 pour infractions criminelles.



À propos des affaires instruites par le juge des enfants, il a été révélé que 51 mineurs sont concernés par des informations ouvertes en 2017/2018. Cependant, 26 autres mineurs ont leurs dossiers en cours d’instruction détenus depuis le 31 octobre 2018.