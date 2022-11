Jt de la semaine : marche nationale de la presse, examen LFI 2023, forfait de Sadio Mané au menu.

La semaine a été fournie en actualités parmi les plus marquantes, la marche de protestation de la presse sénégalaise tenue à Dakar et dans d’autres localités du pays pour exiger la libération immédiate du journaliste Pape Alé Niang, incarcéré depuis le 6 novembre 2022. Journalistes, techniciens de médias et défenseurs des droits humains ont répondu à l’appel.







Examen et adoption des projets de budget 2023 à l’assemblée nationale : les députés ont démarré les travaux jeudi. La session s’est ouverte avec l’examen de la loi de finances 2023. Au centre des débats figurait la dette publique. Majorité et opposition ont donné leurs points de vue sur la question.







Baisse du coût de la vie, commerçants et clients toujours insatisfaits. Si certains vendeurs renseignent se conformer aux mesures de l’État, des clients dénoncent de leur côté des manquements. Ils invitent les autorités à un contrôle exhaustif.







Et enfin, la nouvelle qui anéantit les espoirs du Sénégal dans sa participation à la coupe du monde. Il s’agit du forfait de sa star Sadio Mané qui est désormais officiel. L’état de santé du ballon d’or africain n’est pas favorable pour participer à la compétition selon le staff médical de la tanière…