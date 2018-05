Journées nationales des sapeurs pompiers : « Un programme d’équipement d’un montant de 26 milliards de Fcfa ...une caserne dans chaque capitale départementale...» ( ministre de l’intérieur )

Le ministre de l’intérieur a renouvelé sa confiance à la brigade nationale des sapeurs pompiers, tout comme celle du président de la République qui lui a signifié qu'il sera toujours à leurs côtés pour les soutenir et les accompagner. Selon Aly Ngouille Ndiaye, un plan d’acquisition de 33 véhicules de lutte contre les incendies va commencer, en plus des 135 véhicules d’incendie et d’autres engins et matériels spécialisés, de même que 25 casernes qui seront construites en 2018-2019. À terme, l’objectif immédiat est de « disposer d'une caserne dans chaque capitale départementale. »