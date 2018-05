Journées nationales des sapeurs pompiers : « Les résultats obtenus méritent d’être soulignés et encouragés » (ministre de l’intérieur)

La journée des sapeurs pompiers a été célébrée ce matin. Venu présider la cérémonie, le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye s’est réjoui du succès enregistré par l’opération de don de sang organisée dans les toutes casernes de la région de Dakar.

« 520 poches de sang ont été collectées et déjà 720 consultations médicales et 435 consultations dentaires effectuées. »

Selon le ministre de la justice, lors des catastrophes survenues récemment dans le pays, les sapeurs pompiers ont toujours répondu présent, et il a cité l’exemple du crash de l’hélicoptère de l’armée nationale à Missirah et les nombreux incidents et accidents mortels. Ainsi, les sapeurs pompiers sont devenus la pierre angulaire de notre système de sécurité civile et constituent une fierté pour notre pays...