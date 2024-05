Journée mondiale de l’hypertension artérielle : « l’hypertension est la première cause d’AVC au Sénégal » (Babaka Kana SONIA, cardiologue)

Aujourd’hui vendredi 17 mai 2024 est célébré la journée mondiale de l’hypertension artérielle. Une pathologie qui touche un bon nombre de citoyens et parfois les causses de cette maladie ne sont pas connus. Chaque jour, on en parle et les cas continuent de grimper au regard des statistiques. Dakaractu est allé à la rencontre d’un cardiologue de la clinique Cardio de Dakar, Kana Sonia Babaka pour en savoir davantage sur cette maladie qui fait des ravages.

D’emblée, le médecin souligne que la plupart des facteurs de risque d’une hypertension artérielle sont liés à une mauvaise hygiène de vie. Elle mentionne que lorsque on a une alimentation très riche en sel, très riche en produits gras en produits sucrés avec un manque d’activité physiques, le risque d’avoir une hypertension est élevée. Les autres facteurs de risque sont le poids, l’obésité, l’âge et le fait de fumer. « Le poids est un facteur de risque, mais également l’âge. Pourquoi l’âge parce que les artères sont de plus en plus calcifiées et que la tension s’élève naturellement avec l’âge. Si quelqu’un combine tous ces facteurs en plus de l’âge, ça augmente le risque de faire une tension artérielle », dit-elle. Elle précise également que les malades qui sont diabétiques et ceux qui ont des problèmes de cholestérol ont plus de risque de faire une hypertension artérielle parce que dit-elle l’hypertension artérielle est liée à un problème de régulation de la tension artérielle chez un individu.

L’autre facteur de risque est la génétique, souligne la blouse blanche. C'est le fait chez la famille qui consiste à avoir un parent proche. Cet état de fait augmente le risque de faire une tension artérielle.

Cependant, elle a noté qu’il y a des hypertensions artérielles appelées secondaires qui souvent sont liés à certains types de maladies notamment les reins, les maladies rénales, les maladies hors rénales qui est trop fréquents chez les sujets jeunes. Elle explique si quelqu’un qui a 20 ans fait une hypertension, tu auras du mal à trouver la cause. « L’hypertension artérielle va entraîner des conséquences au niveau du cerveau ; l’hypertension est la première cause d’AVC», révèle-t-elle.

S'agissant des conséquences, Dr Sonia explique qu’une hypertension artérielle, comme son nom l’indique, signifie que la pression qui va dans les vaisseaux est trop élevée, cela veut dire que le cœur est le moteur de l’organisme. Donc le gros vaisseau sort du cœur. « Si vous avez la pression dans ce vaisseau qui est trop élevée, cela veut dire que toutes les artères qui sont dans l’organisme la pression seront trop élevées, cela veut dire que les artères qui vont au cerveau la pression est trop élevée. Ses artères qui vont au rein la pression est trop élevée », mentionne Docteur Babaka.

Ainsi, elle laisse entendre que le fait d’avoir de l’hypertension, c’est qu’il va entraîner des conséquences au niveau du cerveau. « Ce sont les premiers organes qui seront touchés au niveau des reins donc l’insuffisance rénale et toutes les maladies du rein également l’hypertension entraine des conséquences au niveau du cœur parce que si la pression dans l’artère est trop élevée, cela veut dire que le muscle cardiaque va devenir de plus en plus épais. On appelle ça de l’hypertrophie. Plus le temps passe plus ça devient compliqué pour le cœur parce que ça va modifier certaines choses. Ça donne de l’arythmie. Ça entraîne soit de l’insuffisance cardiaque soit des problèmes d’Avc et plein de soucis. Donc c’est surtout le cœur et les reins qui sont les premiers organes touchés en sachant que tous les organes peuvent être touchés par l’hypertension artérielle », a-t-elle indiqué.

Dr Sonia préconise une bonne hygiène de vie pour éviter l’hypertension artérielle. Elle recommande de consommer des produits peu salés. « Le sel est ajouté dans l’alimentation, mais il y a aussi le sel qui est dans tout ce qui est produits transformés, c’est-à-dire les chips très salés, les bouillons, les conserves, les fast-foods.

Elle conseille d’avoir des activités physiques régulières de 30 minutes de sport même si c’est 3 fois la semaine. Le dépistage est recommandé tous les ans ou les 6 mois à partir de 30 ans pour voir l’évolution de la tension. Si on constate que la tension est élevée, il est conseillé de prendre des mesures pour éviter que l’hypertension ne s’installe.