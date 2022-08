Journée de l’arbre : 2.150 arbres plantés…

La célébration de la journée nationale de l’arbre a permis la plantation de 2.150 arbres dans la forêt classée de Thiès qui jouxte l’autoroute Ila Touba.



Sur le site de 5 ha, sont l'agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte en partenariat avec les eaux et forêts que l'agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte et la direction des eaux et forêts comptent pérenniser.



Le site choisi selon un document de presse est une ancienne carrière que les deux entités veulent régénérer, ce qui permettra d’absorber une grande quantité d’eau pour éviter d’éventuelles inondations à Thiès et la capitale. Il recueille les eaux de pluie de Thiès, Popenguine et Mont Rolland...