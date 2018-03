Journée « Sant Serigne Saliou » : Serigne Ousseynou célèbre le 5 ème Khalife de Touba et tacle les « politiciens véreux »

La journée Serigne Saliou Mbacké organisée par Serigne Ousseynou Kane a vécu ce Dimanche au Stadium Marius Ndiaye pour la 1ère fois, car elle se tenait habituellement à Diamalaye ou au Cices. Cette 10 ème édition sous le sceau de la sublimation du vénéré homme, a permis aux fidèles de prendre plus conscience de la dimension de Serigne Saliou Mbacké. Presque 11 ans après sa disparation, son souvenir est encore vivace dans les esprits et son legs résiste au temps, a rappelé Serigne Ousseynou Kane. La matinée de cette édition dédiée au Xassida « Nourou Dareyni » a été marquée par des séances de récital du Saint Coran et des Xassaides de Cheikh Ahmadou Bamba. La cérémonie officielle qui a eu lieu dans l’après-midi, a enregistré la présence de familles de plusieurs dignitaires de la confrérie mouride.

Serigne Ousseynou Kane s’est aussi épanché sur les cas de disparition d’enfants. Il s’est désolé du fait que la boulimie et la soif de pouvoir rendent fou au point de sacrifier d’innocents enfants. Il a accusé les principaux acteurs de « ces bassesses et superstitions comme étant « des politiciens véreux » intéressés que par le pouvoir. Et pourtant, dit-il, ils savent tous que tuer est un délit puni aussi bien par les lois divines que celles des hommes. « Aucune des religions révélées ne tolère en effet ces actes barbares et des lois humaines les réprimant font légion », a-t-il prêché.