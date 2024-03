Journée Mondiale du Théâtre : La presse culturelle honorée par l'Arcots de Dakar

La communauté artistique et l'Association nationale des artistes comédiens du Théâtre Sénégalais (ARCOTS) de Dakar ont profité de la journée Mondiale du Théâtre 2024 pour se retrouver à la Maison de la Culture Douta Seck de Dakar. Le président de l'Arcots Dakar, Pape Faye dramaturge et metteur en scène, par ailleurs auteur de la pièce de Théâtre "Homicide", en a profité pour honorer des acteurs culturels. Le journaliste, président de l'Association de la Presse Culturelle du Sénégal (APCS), Alioune Badara Mané a été primé pour son article intitulé: Pape Faye "poursuivi" pour homicide, paru l'année dernière et qui avait fait le tour du monde. Un débat sur le théme de la paix a été organisé par les acteurs culturels lors de cette soirée. Cette année, d'autres scènes mythiques comme la Salle du théâtre Sorano ont accueilli les artistes comédiens qui se sont succédés sur scène pour faire valoir leur talent.