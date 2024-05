Journée Mondiale de l'Afrique à Genève : l'Orchestre mythique, Xalam II assure l'ambiance !

L'orchestre mythique, Xalam II, va assurer l'ambiance lors de la soirée clôturant le Printemps de la Francophonie Suisse à Genève. Ce concert exceptionnel du samedi 25 mai 2024, arrive en apothéose du triple anniversaire: Journée mondiale de l'Afrique, 20ème du magazine panafricain ContinentPremier.Com, 5ème Anniversaire du "Gingembre Littéraire", informe l'initiateur, El Hadji Gorgui Ndoye.



Xalam 2 est un groupe musical légendaire originaire du Sénégal. Connu pour son style unique mêlant afrobeat, rythmes traditionnels et sonorités contemporaines. Leur nom est tiré du xalam, instrument de musique africaine ancestral.



Le Xalam 2 est à ce jour l’un des plus anciens groupes africains de musique encore en activité et sans s’être jamais séparés.



Fondé en 1969, ils ont marqué des générations avec leur son singulier et leurs paroles engagées. Leur musique est le fruit d'une démarche collective, d'un travail rigoureux. Une réflexion esthétique qui allie traditions africaines et modernité avec audace.



Après de nombreuses années d'absence, et un concert à succès au Pan-Piper en juillet 2023, Les artistes du Xalam 2 sont en Suisse, à Genève Canton-monde, prêts à enflammer les cœurs avec leur talent inimitable et leur énergie débordante. Xalam 2 continue d'électriser les foules avec une présence envoûtante. Une passion dévorante qui transcende les générations, témoignant de leur statut de véritables maîtres de la scène. Un groupe d'exception, intemporel et inépuisable. Une audace sans égal qui fait leur légende.