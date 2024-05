Journée Mondiale de l'Afrique : Bassirou Diomaye Faye félicite les vaillants peuples africains

Dans un message posté sur X (ex Twitter), le chef de l'Etat sénégalais indique : "Je me réjouis du thème de cette année qui porte sur l’éducation et réaffirme mon engagement à œuvrer, dans la solidarité, avec mes pairs africains, à la réalisation des objectifs panafricains d’intégration, de souveraineté et de développement au grand bénéfice de nos populations".