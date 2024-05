Journée Internationale de la famille / Changement climatique : L’invite de la ministre Maïmouna Dièye aux femmes…

Le ministre de la famille et des solidarités, Maïmouna Dièye, a lancé ce vendredi la journée internationale des 9fa7milles. Instituée par les Nations Unies depuis 1993, cette célébration vise à éveiller les consciences sur l’impérieuse nécessité de renforcer la cohésion des familles et de veiller à l’amélioration de leurs conditions de vie. Une belle occasion pour le ministère de donner la parole à certains acteurs notamment, le sociologue Djiby Diakhaté qui a fait une intervention sur le socle de la famille.







Pour cette édition, le thème de la célébration : famille et action climatique, met en relief la nécessité d’agir sur les effets du changement climatique qui augmente la vulnérabilité des familles. C’est aussi, pour le ministre de la famille et des solidarités, une opportunité d’inviter à travailler à faire des familles et des différents individus qui la composent des agents du changement en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. « Les familles sont certes victimes du changement climatique, mais elles peuvent jouer un rôle décisif dans la gestion des ressources naturelles. La famille est la première cellule chargée de forger les individus, hommes comme femmes, en les pétrissant des valeurs qui guideront leurs comportements », a Maïmouna Dièye devant les collaborateurs du ministère, des partenaires notamment Enabella, OnuFemmes et à d’autres mêmes de la société civile.