Journée Dialogue National / Assises de la justice: les attentes des populations...

Depuis plusieurs années, le pays était dans une situation politique instable, émaillée et embrasée souvent par des décisions de justice. Le constat est général « le peuple sénégalais n'avait plus confiance à la justice du pays.



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye avec son Premier ministre Ousmane Sonko avait toujours soutenu et promis, lorsqu’ils étaient dans l’opposition des réformes du système judiciaire du pays.



Chose promise chose faite, depuis son accession au pouvoir, le chef de l’état a montré son désir de réformer la justice. Ce mardi 28 mai 2024, doit se tenir la cérémonie d'ouverture des assises de la justice au Centre International de Conférence Abdou Diouf (cicad) sous le Théme : «La réforme et la modernisation de la justice ».



Ainsi, en prélude à cette rencontre qui va réunir la quasi-totalité, des acteurs et structures judiciaires du pays, Dakaractu a fait une descente sur les rues de Dakar pour recueillir les attentes des citoyens sénégalais.







Le constat est sans appel, les citoyens attendent de ces assises une transformation structurelle de la justice. Entre autres, attentes, les citoyens réclament la liberté de la justice, la séparation des pouvoirs (exécutif, judiciaire et parlementaire), la situation carcérale et les détentions arbitraires et longues.