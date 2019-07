Johnny Clegg, chanteur sud-africain d’«Asimbonanga», est mort

Le chanteur sud-africain Johnny Clegg est mort. Décédé à l'âge de 66 ans, il était connu pour avoir écrit et interprété « Asimbonanga » ou encore « Scatterlings of Africa».



« Johnny est décédé paisiblement aujourd'hui, entouré de sa famille à Johannesburg (...), après une bataille de quatre ans et demi contre le cancer», a déclaré son manager, Rodd Quinn, sur la chaîne de télévision publique SABC.



Opposant à l'apartheid



Surnommé «le Zoulou Blanc», Johnny Clegg était un farouche opposant à l'apartheid, aboli en 1994. Nelson Mandela était d'ailleurs monté sur scène à Francfort en 1997 pour interpréter la chanson « Asimbonanga », dédiée au leader politique quand il était emprisonné, avec son interprète.