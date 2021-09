Jeux Olympiques de la jeunesse : Paris 2024 assure son « engagement » aux côtés du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026.

« Au niveau du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, il y a un réel intérêt et une envie de coopérer avec Dakar dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 ».



C’est du moins l’engagement des organisateurs des prochains JO, si l’on en croit M. Pasquini. Il reste convaincu que les JO de Paris 2024 et ceux de Dakar 2026 marqueront une nouvelle étape dans la longue histoire d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Dans son discours, le chef de la délégation française s’est félicité de la création de l’Alliance Jokko qui vise à mette le sport au cœur de la coopération.