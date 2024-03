Jeux Africains 2024 : Les Karatékas Makhtar Diop et Falilou Diop lancent la moisson de médailles

Le Sénégal est déjà fier de ses premières médailles remportées par deux talentueux karatékas. Makhtar Diop et Falilou Diop, des noms qui résonnent désormais dans l'arène sportive, ont lancé la moisson de médailles pour leur pays. Ces deux combattants exceptionnels ont brillé dans leurs catégories respectives lors des épreuves de kumité.

Makhtar Diop, dans la catégorie des moins de 84 kg chez les seniors, a montré une maîtrise et une détermination sans faille. Sa prestation a été récompensée par une médaille d'argent bien méritée. De son côté, Mouhamadou Falilou Diop a également réalisé un exploit impressionnant dans la catégorie des plus de 84 kg. Malgré la concurrence féroce, il a su faire preuve de courage et de technique pour se hisser sur le podium. Sa détermination sans faille lui a valu une médaille de bronze.