Jeunesse et Leadership : Les jeunes du CADET lancent le livre Blanc destiné aux autorités du pays

La Jacademie, école de leadership et de prise de parole, créée par la journaliste/ Communicante Jacqueline Fatima Bocoum en partenariat avec le mouvement national du CADET a organisé, ce samedi 30 novembre 2024, un Masterclass dédié au jeune leadership pour un Sénégal de la transformation. Il s' agit de la présentation du livre Blanc "Cadet pour le Sénégal" qui sera remis aux autorités du pays, particulierement au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Une œuvre collective produite par des jeunes engagés pour le développement de leur pays et qui a été réceptionnée par l'administrateur du Fongip, et par ailleurs marraine de la journée, Mme Ndèye Fatou Mbodji Guédel. Selon Jacqueline Fatima Bocoum, "le but de cette rencontre est de faire connaître le Cadet, et chaque trois (3) mois, on compte faire un masterclass sur un thème déterminé sur les politiques sectorielles du Sénégal, afin que les jeunes comprennent les enjeux." Une occasion pour le président du CADET, ibrahima Ndiaye, de remercier la patronne de Jacadémie qui a fait confiance aux jeunes. Lors de cette rencontre, des prix ont été décernés à d'illustres personnes, dont Nicolas Diop, animateur-présentateur à la radio Sud FM...