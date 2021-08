Le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), Thierno Bocoum, a mis à nu ce qu’il estime être un « deal » entre les actuels leaders de l’opposition politique sénégalaise que sont entre autres, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, le président de Pastef, Ousmane Sonko et Karim Wade.



Lors du point de presse qu’il a tenu ce lundi matin, il a dénoncé la trahison de l’idée première par les leaders cités ci-dessus, qui consistait à réunir toutes les franges de l’opposition autour d’une large coalition afin d’aborder les prochaines élections locales avec une base solide.



D’après lui, Khalifa-Sonko et Karim les ont, non seulement écartés du processus sans aucune raison valable, mais pire, ils sont en train de mettre sur pied un gouvernement au sein de l’opposition. Ce, afin d’en faire un outil de pression. Et, au-delà de ces joutes électorales, préparer l’après Macky Sall, a-t-il fait savoir tout en fustigeant énergiquement ladite démarche. "On a toujours été favorable à une large coalition, mais Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade veulent créer une coalition de pression !"