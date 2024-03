Jakartaman’" tué à Bignona : l’union régionale des conducteurs de moto taxis jakarta brise le silence

Le mardi 26 mars 2024 un jeune conducteur de moto taxi jakarta âgé de 27 ans, a été sauvagement tué par un individu non identifié. La victime répondant au nom de Mamadou Sara Diallo, assurait la navette entre Bignona, Tengnory et autres localités environnantes. " Ce jour, il avait rendez-vous avec la mort, vers les coups de 14h le passager qu’il transportait a voulu arracher de force sa moto, s’en est suivi une altercation. Son bourreau l’a poignardé à la gorge à l’entrée du village de Bindago’’ confie un membre de la famille Diallo établie à Tenghory.



Face à cette montée d’actes de violences sur les conducteurs de moto taxi Jakarta dans la région de Ziguinchor, l’union régionale des jakartamen est montée au créneau pour dénoncer ."Nous sommes des jeunes qui n'avons que cette activité pour gagner dignement notre vie, on a constaté ces derniers temps beaucoup de cas de violences sur nos camarades, chose que nous déplorons, le cas de Bignona en est le dernier. C’est la première fois qu’un conducteur est égorgé dans la région, ça nous fait très mal, j’invite tous les conducteurs à faire preuve de vigilance et éviter certains endroits", confie Ansoumana Badji, président des conducteurs de motos taxis jakarta de Ziguinchor.



" Nous lançons un appel solennel aux autorités de Ziguinchor de nous aider sur notre sécurité car nous ne pouvons pas arrêter cette activité, c’est notre seul gagne pain", ajoute M. Badji

A Bignona, l'association de conducteur de moto taxi jakarta, avait observé une cessation d’activité pendant 24 heures pour dénoncer le drame dont selon nos informations l’auteur n’est pas encore connu, néanmoins l’enquête suit son cours.