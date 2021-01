Jacques Anouma : « La voie s’ouvre pour qu'ensemble nous servions le football africain »

Le candidat l'ivoirien, Jacques Anouma, a également réagi sur les réseaux suite à l’annonce de la validation de sa candidature par la FIFA et sa commission de contrôle. À l’instar des propos des autres candidats en course pour remporter la présidence de la CAF, celui qui a occupé le poste de président de la fédération ivoirienne de football entre 1991 et 2011, entend servir le football africain.







« Après la Commission de gouvernance de la CAF, la commission de contrôle de la FIFA m'a notifié, ce jour, mon éligibilité à la Présidence de la CAF et à la vice-présidence de la FIFA. La voie s’ouvre pour qu'ensemble nous servions le football africain pour lui restituer ses lettres de noblesse et honorabilité », a déclaré l’ancien patron de l’UFOA (2003-2007.)







Désigné président d’honneur de la fédération ivoirienne depuis 2011, Jacques Anouma a insisté sur sa volonté de faire un mandat unique de 04 ans une fois élu.