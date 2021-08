JUSTICE : Dieyna Baldé, Aly Baldé et Pape Ba déférés.

Selon les informations de Libération online, Diénabou Baldé dite Dieyna (18 ans), son frère aîné Aly Baldé (29 ans) et Moustapha Ba dit Pape (31 ans) sont actuellement dans la cave du Palais de Justice.



Ils ont été déférés au parquet pour vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel.



En portant plainte contre X devant la Dsc, le plaignant, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4, était loin de se douter que c’est sa petite amie qui était au centre de cette rocambolesque affaire...