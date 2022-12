JT de la semaine : violence au parlement, qualification des Lions au menu.

L’actualité de la semaine a été marquée par des scènes de violence au cours d'une bagarre générale à l’Assemblée nationale. C’était lors de l’examen du projet de budget du ministère de la justice. La députée Amy Ndiaye Gniby qui avait offensé le guide religieux Serigne Moustapha Sy, a reçu une gifle de son collègue de l’opposition Massata Samb. La victime a fait une malaise et a été évacuée en pleine séance.



Enseignement supérieur, le Chef de l’État, Macky Sall, a inauguré ce 1er décembre l’université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio. Le joyau a coûté 65 milliards FCFA et dispose de commodités de dernière génération.



En sport, le Sénégal est la première sélection africaine à se qualifier pour les phases de 1/8ème de finale à la coupe du monde Qatar 2022. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont battu l'Équateur, mardi, et vont devoir affronter l’Angleterre, ce dimanche, à 19 heures Gmt...