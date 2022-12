JT de la semaine : mobilisation de la société civile, décès du roi Pelé… au menu.

L’actualité a été fournie et marquée par différents sujets, notamment le rappel à Dieu de la légende Pelé, qui laisse le football orphelin. Le décès du triple champion du monde est survenu, jeudi, à l’âge de 82 ans. Les témoignages fusent de partout. Le chef de l’État Macky Sall s’est lui même incliné devant sa mémoire et parle de perte de l’emblème du football.



C’est également l’affaire liée au rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds force covid-19, avec la société civile qui a sonné la mobilisation vendredi pour exiger des poursuites contre les fauteurs. Abdoul Mbaye du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail doute de la sincérité d’une reddition de comptes et Ousmane Sonko pour sa part, invite le peuple à taper sur les ustensiles le 31 décembre prochain.



Le chef de l’État a bouclé vendredi, 5 jours de visite dans la région de Tambacounda. Le président Sall, lors de son déplacement, a validé un programme d’investissements prioritaires régional dont le financement est estimé à 500 milliards de FCFA…