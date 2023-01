JT de la semaine : décès d’un enseignant, manifestation interdite au menu.

L’actualité de la semaine a été marquée par différents sujets, notamment le décès d’un enseignant à Ndiaffate, l’appel à la mobilisation de la coalition Yewwi Askan Wi interdite et l’emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang dont l’état de santé demeure inquiétant.

Décès d’un instituteur à Ndiaffate après avoir subi une agression. Le G7 regroupant les syndicats d’enseignants les plus représentatifs décrète un mouvement et quitte les salles de classe pour réclamer plus de sécurité à l’endroit des enseignants.

Appel à la mobilisation de l’opposition : le préfet de Dakar s’oppose à la tenue de la manifestation qui était prévue à la Place de la nation, Ex Obélisque. Toutefois, la coalition Yewwi Askan Wi se conforme aux exigences de l’autorité.

Affaire Pape Alé Niang : la Cap a émis son énième appel à sa libération. L’état de santé du journaliste se dégrade de jour en jour. Khalifa Sall s’inquiète et interpelle le président Macky Sall...