JT de la Semaine : procès Sweet Beauté et grève des transporteurs au menu...

Comme chaque week-end, Dakaractu livre un condensé de l’actualité de la semaine. Celle-ci a été marquée par l’affaire Sweet Beauté avec la décision du doyen des juges Oumar Maham Diallo de renvoyer le dossier incriminant le président de Pastef devant la chambre criminelle. Ousmane Sonko qui disqualifie le magistrat, alerte sur sa position. La plaignante Adji Raby Sarr réclame quant à elle, une retransmission en direct du procès.Et puis, concernant la grève illimitée dans le secteur des transports, le mot d’ordre décrété par certains syndicats a été très fortement respecté à Dakar et à l’intérieur du pays. Gora Khouma et ses camarades syndicalistes exigent la satisfaction de leurs doléances pour suspendre leur mouvement d’humeur.Et enfin, les familles des victimes de l'accident survenu en début de semaine à Sakal sont encore sous le choc. Plusieurs localités du département de Louga ont été touchées par la tragédie, dont Ngandour Fall qui a payé le plus lourd tribut. Elle pleure ses 11 ressortissants emportés par le drame...