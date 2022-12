JT de la Semaine : le rapport sur la gestion des fonds force Covid-19 et le jugement de députés au menu.

Notre édition de la semaine évoque le rapport de la Cour des comptes, les nouveaux développements de l’affaire liée à l’agression de la députée Amy Ndiaye Gniby, mais également la nouvelle arrestation du journaliste Pape Alé Niang.



Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19. Le débat sur le scandale financier fait rage. Le Chef de l’État Macky Sall a instruit son Premier ministre d’accorder une attention particulière au dossier. BBY livre sa part de vérité, parle d’une exploitation indépendante et transparente et croit à des sanctions contre les fauteurs.



Autre rapport qui a été présenté au public, il s’agit de celui de l’Itie, l’initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal. Le document renseigne d’une valeur de 223,15 milliards de FCFA générés par le secteur extractif pour l’année 2021.



Jugement, lundi des députés membres du PUR devant la chambre correctionnelle du tribunal des flagrants délits. Le procureur a requis 2 ans ferme contre Massata Samb et Mamadou Niang. Ils seront édifiés sur leur sort le 26 décembre prochain.