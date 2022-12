JT de la Semaine : fin du marathon budgétaire, nouveauté dans l’affaire des militaires disparus au menu.

L’actualité de la semaine a été marquée par différents sujets, avec notamment le marathon budgétaire qui a pris fin, l’affaire des militaires disparus avec de nouveaux développements et les clarifications de l’État sur les 45 milliards FCFA liés à l’achat d’armement.



Fin du marathon budgétaire. L’assemblée nationale a clôturé, vendredi, les débats liés à la répartition du budget de l’année 2023 estimé à 6.400 milliards FCFA. Le président de l’institution a tiré un bilan peu reluisant.



Affaire des militaires disparus Fulbert Sambou et Didier Badji, le membre du Pastef, Fadilou Keïta placé sous mandat de dépôt. La famille de l’adjudant chef Didier Badji dépose une plainte contre des membres de l’APR pour atteinte à l’image, à la respectabilité, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État.



Polémique sur les 45 milliards FCFA destinés à l’achat d’armement, le ministre de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique confirme un dossier secret défense, réfute le terme scandale et clarifie sa position…