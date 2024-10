JP Morgan préfère Abidjan à Dakar

La banque américaine JPMorgan Chase prévoit de s'implanter au Kenya et en Côte d'Ivoire, d'ici fin 2024, et d'accroître progressivement sa présence en Afrique durant les prochaines années. Il faut dire, selon des informations de la revue "ConfidentielDakar" lue par DakarActu, que la première banque américaine partagée par ses dirigeants à ouvrir le bal entre Abidjan et Dakar a préféré d'abord se lancer en Côte d'Ivoire. Pour le Sénégal, JP Morgan verra plus tard. Les américains dans un rapport interne trouvent la capitale ivoirienne plus dynamique et l'environnement des affaires plus propice. Le régime fiscal et douanier ivoirien est également plus clément. Les dernières batailles entre le fisc, la douane et certaines multinationales ont pesé lourd dans la balance.