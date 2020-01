JOJ Dakar 2022 : Un compte à rebours sera lancé ce samedi, à la place de la Nation.

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye et le Comité d’Organisation des JOJ Dakar 2022 organisent ce samedi (21h00 GMT), à la place de la Nation, le lancement du compte à rebours Jour J-1000.



Un acte symbolique qui marquera le dernier virage, en route vers la 4ème édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ.) « En effet, c’est à cette date à minuit, que nous serons à 1000 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022 », renseigne le document. Le président du CNOSS, le maire de Dakar, Soham El-Wardini et plusieurs autres personnalités sont attendues…