C'est en présence du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, que le compte à rebours "J-1000" des jeux olympiques de la jeunesse Dakar2022 a été officiellement lancé. Un tournant décisif en route vers ces 4èmes JOJ de la jeunesse qui se tiendront du 22 octobre au 9 novembre.



Une cérémonie officielle rehaussée par la présence effective du maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini. Il a été aussi noté la présence de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré entre autres personnalités (Ambassadeurs des USA, du Japon, de l'Espagne et diverses autorités.)



Selon le président Diagna Ndiaye, « Tous les chantiers sont urgents. On a 1000 jours, les équipes sont en place et la coordination se fait bien avec le CIO, les missions se succèdent au Sénégal. »



Ces JOJ Dakar2022 n'abriteront pas moins de 206 pays attendus dans la capitale Sénégalaise. Près de 35 disciplines et des milliers d'athlètes devraient rallier le pays de la Téranga pour cet événement exceptionnel qui se déroulera en Afrique.