JETP : Un accord à hauteur de 2,5 milliards d'euros pour de l'énergie renouvelable

Chancelle Ngomo

Ce 16 novembre, le ministère du pétrole et des énergies, en collaboration avec le Programme Energie Durable (PED), a organisé dans un hôtel de la place le premier atelier national de partage sur le partenariat pour la transition énergétique juste (JETP). Un engagement au financement colossal.À la date du 22 juin 2023 s'est conclu un partenariat mêlant le Sénégal et les pays membres du groupe des partenaires internationaux (IPG), d'où l'on compte le Canada, le Royaume-uni, l'Allemagne, la France et l'Union européenne, pour soutenir les efforts de la nation sénégalaise en matière d'accès universel à l'énergie et la consolidation d'un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable.Aujourd'hui, l'heure est donc à la pratique. En effet, l'objectif de cette rencontre est de se lancer dans une méthode de travail pouvant mener d'ici 2030 le Sénégal à faire officiellement partie des pays avec le moins d'émissions.《 Dans le cadre du plan Sénégal émergent, et sur la vision de son excellence le président de la République, d'énormes efforts ont été fait sur le déploiement et le développement des énergies renouvelables au Sénégal 》, a expliqué le secrétaire général du ministère du pétrole.