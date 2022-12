« J’espère que les anglais vont nous sous-estimer, comme cela ils seront surpris ! » (Alfred Gomis)

C’est un Alfred Gomis très revanchard et déterminé qui s’est exprimé en conférence de presse à quelques heures de l’affiche Sénégal vs Angleterre.

Revenant sur les propos de certains médias étrangers qui annoncent les Lions déjà éliminés, il a déclaré ceci :

« On essaie de lire le moins possible les journaux, mais c’est normal que certaines nouvelles arrivent jusqu’à nous. J’espère que les anglais vont nous sous-estimer comme ça, parce qu'après ce sera une surprise. Ce sont des paroles de journalistes. On sait très bien que les joueurs anglais connaissent leurs adversaires (les Lions) nous de même… C’est des choses qu’on peut lire sur les journaux, mais au final, cela n’arrive pas forcément... »