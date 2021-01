« J’ai perdu la vue, la moitié de mon entourage a déserté... » : Les tristes révélations du maestro Birame Ndao.

Considéré comme un doyen de la musique sénégalaise, le maestro Birame Ndao s’est exprimé au micro de Dakaractu.

Nombreux sont ceux qui se demandaient où était Birame Ndao? Qu’est-ce qu’il était devenu après sa carrière dans la musique? Ses fans auront réponse à leurs questions. Une réponse qu’ils auraient préféré ne pas avoir.

Ces années dans l’ombre et dans le silence total, maestro Birame traversait des périodes difficiles.

Il est devenu non voyant et rencontre d’énormes difficultés. Des difficultés qui étaient jusque là inconnues de tous.

Dans son entretien avec Dakaractu, il fera des révélations tristes sur sa maladie ainsi que son entourage qui a déserté au fil du temps...