Ismaïla Sarr après son but en 1/4 de finale : « On est là pour le pays... »

C'est un retour gagnant pour Ismaïla Sarr qui, après avoir raté la phase de poules et le huitième de finale de la CAN, a joué et marqué en quart de finale. Auteur du troisième but inscrit contre la Guinée Équatoriale (3-1,79e) il est revenu sur son entrée réussie.



"On est 28 joueurs et tout le monde est concerné. On essaie d’apporter notre pierre à l’édifice. C’est que j’ai essayé de faire contre la Guinée Équatoriale."



Concernant sa longue absence dûe à sa blessure et sa rééducation, il ajoute : "Cela faisait longtemps que je n’ai pas joué, mais les gars m’ont bien aidé à me réintégrer. J’ai continué à travailler. On va continuer le travail. On est là pour le pays", conclura-t-il...