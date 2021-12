Irritation de la gendarmerie : Les remontrances du Haut Commandement à l'endroit d'un officier à la retraite.

La gendarmerie rompt le silence et déplore l’attitude d’un ancien officier à la retraite. Dans un communiqué parcouru à Dakaractu, le Commandement dit « regretter les déclarations récurrentes dans la presse de ses personnels qui ne sont plus en activité et qui ne traduisent pas les valeurs qu'elle incarne auprès des populations.



Le Haut Commandant tient à préciser à l'opinion publique que les déclarations de cet officier à la retraite n'engagent nullement la gendarmerie nationale. Elles sont aux antipodes des règles qui régissent notre institution militaire organisée, structurée et respectueuse des lois et règlements », condamne le communiqué.



La gendarmerie dénonce la sortie d'un officier à la retraite se présentant comme un ancien président du conseil d'administration de la Coopération d'Habitat de la gendarmerie.



Ce qui est déploré, c’est qu'il « s'est délibérément adressé à une presse locale à la tête d'un collectif de populations. L'intéressé dénonçait un litige foncier dans lequel la gendarmerie serait impliquée dans la commune de Diamniadio, selon ses termes », regrette la gendarmerie qui dénonce cette pratique qui dit-elle, est contraire à la philosophie de l’institution.