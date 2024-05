Iran: Mohammad Mokhber nommé président par intérim

Le guide suprême de la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a nommé le vice-président Mohammad Mokhber à la tête de l'exécutif.







Le Guide suprême a annoncé cette nomination lundi, un jour après que le président Ebrahim Raisi et son équipe ont été martyrisés dans un accident d'hélicoptère dans la province nord-ouest de l'Azerbaïdjan oriental.







L'Ayatollah Khamenei a publié un message de condoléances dans lequel il a déclaré que Mokhber reprendrait l'exécutif sur la base de l'article 131 de la Constitution iranienne. Il a également chargé Mokhber et le chef des deux autres branches du gouvernement iranien, à savoir le chef du pouvoir judiciaire et le président du Parlement, de préparer les élections pour choisir un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours.







Aucune perturbation dans l'administration du pays







Lors d'une réunion d'urgence du cabinet lundi, Mokhber a appelé les membres du cabinet à continuer de travailler avec autant de confiance et de force qu'avant pour servir le peuple.







Il a déclaré que le système du pays est bien établi et solide et qu’il n’y aura pas le moindre problème dans l’administration du pays. Le cabinet, lors de sa réunion d'urgence, a décidé de créer un comité chargé d'organiser les cortèges funéraires du défunt président et de son entourage. Le comité est dirigé par Mohsen Mansouri, adjoint de Raisi aux affaires exécutives.







Le cabinet a également décidé de choisir dès que possible un ministre par intérim des Affaires étrangères et un gouverneur pour la province de l'Azerbaïdjan oriental. Le président Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, le gouverneur de l'Azerbaïdjan oriental et six autres personnes étaient à bord d'un hélicoptère lorsqu'il s'est écrasé dimanche dans la région de Varzaqan de la province.







Leurs avions et deux autres hélicoptères étaient en route vers la ville de Tabriz quelques heures après que Raïssi, avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, ait inauguré dimanche le barrage conjoint de Qiz Qalasi, à la frontière entre les deux pays.







Élu en 2021, Raïssi est le huitième président de la République islamique d'Iran.