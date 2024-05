Iran: Le guide suprême fera des prières sur les corps du président Raïssi et son entourage

Le guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, priera sur les corps du défunt président Ebrahim Raisi et de son entourage. L'ayatollah Khamenei fera les prières lors d'une cérémonie à l'Université de Téhéran mercredi à 7h30 avant un cortège funèbre dans la capitale.



Les corps du président Raïssi et de ses compagnons ont été transférés mardi à l'aéroport Mehrabad de Téhéran après des funérailles à Tabriz, dans le nord-ouest du pays. Les corps seront transportés par avion vers la ville sainte de Qom, dans le centre de l'Iran, pour une procession avant de retourner à Téhéran plus tard dans la journée.





Le président Raisi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, le chef de la prière du vendredi de Tabriz Mohammad Ali Ale-Hashem et le gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan oriental Malek Rahmati revenaient dimanche d'une cérémonie d'ouverture d'un barrage à la frontière de l'Iran avec la République d'Azerbaïdjan lorsque leur hélicoptère s'est écrasé dans des zones montagneuses, dans la région de Varzaghan.





À noter que deux gardes du corps, deux pilotes et un membre d'équipage ont également péri dans cet l’accident tragique.