Iran: Le Guide suprême décrète 5 jours de deuil national après la mort du président Raïssi

Le chef de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a annoncé 5 jours de deuil public à la suite à la mort du président Ebrahim Raïssi et de son entourage dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. Dans un message publié ce lundi matin, l’Ayatollah Khamenei a exprimé sa grande tristesse suite à la mort du président Raïssi lors de l’incident survenu la veille dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental.







Dans le message, le guide suprême a décrit Raisi comme un religieux travailleur et un président populaire qui a consacré sa vie à servir le peuple iranien, le pays et l’islam. « Dans cette amère tragédie, la nation iranienne a perdu un serviteur chaleureux, humble et précieux », a déclaré l'Ayatollah Khamenei, ajoutant que le président Raïssi n'a jamais arrêté son travail acharné et 24h/24 pour le peuple iranien, malgré certaines critiques. Il a présenté ses condoléances à la nation iranienne et a approuvé le vice-président Mohammad Mokhber pour assumer la présidence par intérim et coopérer avec les chefs du parlement et du pouvoir judiciaire iraniens pour préparer le terrain pour l'élection d'un nouveau président dans les 50 prochains jours.







L'Ayatollah Khamenei a également exprimé sa tristesse face à la mort d'autres hauts responsables qui étaient aux côtés du président Raïssi dans l'accident d'hélicoptère en Azerbaïdjan oriental, notamment le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian ainsi que le chef de la prière du vendredi de Tabriz et le gouverneur de la province.