Invite de Sonko à la jeunesse pour un retour vers l'agriculture : "Il est très en retard par rapport à la vision du Chef de l'État." (Pape M. Ndour, Coord. Nat. Prodac)

Dans un message destiné à "sa jeunesse", le leader des Patriotes du Sénégal, M. Ousmane Sonko, a invité les jeunes de son parti, à un retour vers l'agriculture.



Ainsi, s’est-il exprimé : "nous allons lancer les "Vacances Agricoles Patriotiques" (VAP) et j'invite tous les jeunes patriotes à venir nous rejoindre dans cette campagne. Nous allons ouvrir des Domaines Agricoles et j'y serais avec vous."



Pour ce faire, il compte ouvrir des domaines agricoles au Centre, au Nord et au Sud du pays. Après son live donc, le coordonnateur national du Prodac a tenu à réagir. M. Pape Malick Ndour, estime qu"enfin il (M. Sonko) a compris qu'il gagnerait plus à rejoindre les DAC au lieu de nous faire perdre du temps sur des polémiques inutiles."



Aussi, M. Ndour d’inviter M. Sonko "s'il est sérieux" à le rejoindre non pas dans les VAP, mais plutôt dans les DAC (Domaine Agricole Communautaire). En effet, ajoute-t-il : "nous lui offrons la formation et l'encadrement nécessaire tout en mettant à sa disposition le foncier et les équipements adéquats". Et pour cela, dira M. Ndour, "M. Sonko a le choix entre le Sud (Dac de Sédhiou), le Nord (Dac de Keur Momar Sarr) ou le Centre (Dac de Keur Samba Kane), c'est à lui de choisir. il suffit juste qu'il accepte le principe "Liguey andoul ak wakh" et qu'il avoue qu'il est en déphasage par rapport à la réalité et très en retard par rapport à la vision du Chef de l'État."



Pour terminer, le Coordonnateur national du Prodac de préciser à Ousmane Sonko "qui ne s'est intéressé qu’au Centre, au Nord et au Sud, qu'il y a un DAC à Sangalkam (Ouest) et à Itato (Est)".



Pour rappel, le Prodac est une des visions du chef de l'État, Macky Sall, pour permettre aux jeunes de retourner vers l'agriculture et qui est aujourd'hui mis en œuvre avec beaucoup d’efficacité par son nouveau coordonnateur national, Pape Malick Ndour...