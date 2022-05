Investitures à Mbour / De grosses surprises de part et d'autre... Des alliés comme le Rewmi zappé.. Colère et déception dans les rangs...

Selon des sources de Dakaractu Mbour, la liste majoritaire du département serait dirigée par le coordonnateur départemental de BBY, Me El Hadji Oumar Youm, ancien ministre des infrastructures et des transports terrestres. Il est suivi par Mme Yacine Ndao du PS et de Oumar Sy, président du parti Lou jot Yomb. Madeleine Ndour, une pionnière de l’APR est quatrième sur la liste des titulaires.



Selon toujours les mêmes sources, les suppléants seraient Ousmane Guèye, le Maire de Saly, Seni Ba du mouvement Euleuk, Fallou Faty.



L’honorable députée Sira Ndiaye serait investie sur la liste nationale à la 13e place.



« On peut dire que tout choix est difficile mais ces choix paraissent objectivement tenir compte des réalités politiques du département avec la présence des principales forces composant la coalition de la majorité présidentielle, même si le Rewmi dans le département de Mbour aurait pu avoir une place dans la liste des suppléants. Dans l’ensemble c’est un bon dosage qui tient compte de certains équilibres socio-religieux », dit enccore notre source.



La grosse surprise est l'absence du maire de Nguékhokh sur les listes du département. L'autre grosse surprise, c'est l'investiture sur la liste de suppléant du mouvement Euleuk incarné par Pape Hamady Ndao, le DG de l'APDA connu pour sa proximité avec le directeur de Cabinet du Président de la République, Mahmoud Saleh...