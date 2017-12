Interdits d’accéder à la Prison centrale de Reubeuss : les avocats de Khalifa Sall apportent leur part de vérité (communiqué)

Ce matin, l’avocat Me El Hadj Diouf, qui a voulu rendre visite à Khalifa Sall et Cie, a été interdit d’accès à la prison centrale par la direction de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Reubeuss. Il est reproché à Me El Hadj Diouf de ne pas avoir présenté un document, signé par le juge, prouvant qu’il s’est constitué. Les autres avocats préposés à la défense du maire de Dakar et de ses codétenus ont, pour afficher leur solidarité à Me Diouf, différé leur rencontre avec l’édile de la capitale. Ainsi, dans le communiqué ci-joint, des robes noires expliquent le bien-fondé de leur décision.