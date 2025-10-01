Interception de la flottille pour Gaza: la Turquie accuse Israël de commettre "un acte de terrorisme"

Le ministère turc des Affaires étrangères a accusé mercredi Israël de commettre "un acte de terrorisme" à propos de l'interception de la flottille pour Gaza par des forces navales israéliennes.



"L'attaque des forces israéliennes dans les eaux internationales contre la flottille Global Sumud, qui était en route pour livrer de l'aide humanitaire à la population de Gaza, est un acte de terrorisme qui constitue la violation la plus grave du droit international et met en danger la vie de civils innocents", a dénoncé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.



"Nous espérons que cette attaque ne compromettra pas les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza", a ajouté le ministère précisant que "toutes les initiatives nécessaires sont mises en œuvre pour garantir la libération rapide de nos citoyens et des autres passagers détenus par les forces israéliennes".



Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, après que Israël a sommé les dizaines de bateaux de changer de cap.



Lancée à partir de l'Espagne début septembre, la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe), qui se présente comme une "mission pacifique et non violente d'aide humanitaire", compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays.

