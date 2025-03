« Intégrer la Tanière n'est pas facile, mais j'ai travaillé pour y arriver… » : Cheikh Tidiane Niass nouveau venu dans la tanière

Cheikh Tidiane, nouveau venu dans l’équipe des Lions de la Téranga, s'exprime avec humilité et détermination après avoir réalisé son rêve de rejoindre la sélection nationale. "Tout d'abord, j’ai toujours voulu rejoindre la Tanière", confie le jeune joueur. Toutefois, il reconnaît que ce n’est pas une tâche facile d'intégrer cette équipe, car de nombreux talents luttent pour une place. "Il y a d’autres joueurs qui ont beaucoup de qualités, ce n’est pas donné à tout le monde", ajoute-t-il avec une sincérité désarmante.

Cheikh Tidiane a attribué son succès à la patience et au labeur assidu. "Il faut continuer à travailler tant qu'on n'est pas encore arrivé", dit-il, avant de souligner que la fortune finit par sourire à ceux qui sont préparés. « L'opportunité est enfin arrivée et je suis déterminé à me battre pour justifier la confiance qui m'a été accordée. » Ces paroles reflètent son dévouement et son désir de se faire une place au sein de l'équipe, avec pour objectif d'apporter une contribution significative à la réussite de la sélection sénégalaise.