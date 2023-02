"Instrumentalisation des institutions, arrestations arbitraires, gestion antidémocratique de l'AN" : Les parlementaires de Yewwi Askan Wi dressent un tableau noir de l’assemblée…

L’indignation du côté de l'opposition se poursuit avec les députés de Yewwi Askan Wi. Non contents de la marche de l’Assemblée nationale, la coalition Yewwi Askan Wi est descendue ce matin devant la deuxième institution, malgré l’interdiction du préfet de tenir un sit-in à la place Soweto.



Guy Marius Sagna, Abass Fall, Birame Soulèye Diop et leurs camarades ont voulu tenir une manifestation avec pour objectif de dénoncer la gestion antidémocratique de l'Assemblée nationale où les préoccupations du peuple ne sont pas à l'ordre du jour, les souffrances des populations, l'instrumentalisation des institutions contre le peuple, les députés, les partis politiques et mouvements citoyens, le banditisme d'État exercé sur les leaders de l'opposition, les populations, les arrestations et emprisonnements arbitraires, etc...



Le groupe parlementaire se dit profondément déçu de constater qu’en dépit de toutes les actions menées au sein de l’Assemblée nationale pour assurer le contrôle de l’action gouvernementale, le président Amadou Mame Diop, président de l’institution fait la sourde oreille. En effet, disent les parlementaires au cours de leur point de presse organisé ce matin, après l’interdiction de leur sit-in, plusieurs questions ont été formulées.



Le groupe parlementaire a déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale 19 questions écrites, 22 questions orales et 03 questions questions d’actualité adressées au gouvernement et pour questions écrites, seulement 4 réponses du gouvernement ont été reçues par les députés. Pire, poursuivent les députés de Yewwi, en violation de la constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, aucune séance n’a été tenue pour que le gouvernement réponde aux questions orales et aux questions d’actualité. Les députés de Yewwi regrettent l’absence de réponse donnée aux résolutions tendant à la création de commissions d’enquête parlementaire ou de mise en accusation de membres du gouvernement devant la Haute Cour de Justice dans le cadre du rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-19.