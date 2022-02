Installation du maire « Yewwi » de Bambey : Assane Dia appelle au travail pour l'émergence de la commune.

Bambey, la commune de la lionne Aïda Mbodj a vu ce lundi 14 février l'installation officielle du nouveau bureau municipal. Le bureau est composé d’un maire plus quatre adjoints au maire, en respectant la parité. Assane Dia, maire élu de la coalition Yewwi Askan Wi a profité de l'occasion pour lancer un appel aux acteurs politiques venus de plusieurs partis et coalitions au travail pour l'émergence de la localité.



« Chers hommes politiques, le temps de la politique est terminé, nous devons nous concentrer sur le travail et pas autre chose », a-t-il déclaré. Il a profité de cet événement pour remercier la lionne l'honorable Aïda Mbodj. Assane Dia, élu pour la première fois, veut travailler avec toutes les forces vives de Bambey, parti au pouvoir comme opposants, c'est à dire tout fils de Bambey pour l'intérêt de Bambey.



Dans son propos marquant le jour de son installation, Assane Dia a remercié le choix des populations de Bambey sur sa modeste personne, a appelé toutes les forces politiques du conseil municipal au travail. Il les appelle à une union sacrée afin de prendre en charge les préoccupations des populations dans tous les domaines pour une nouvelle ère dans la commune.