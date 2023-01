Installation du HCCT : « Je vous exhorte à vous investir au plus près des populations, pour rester à leur écoute, afin de jouer pleinement votre rôle… » (Macky Sall)

Le chef de l’Etat Macky Sall a procédé à l’installation du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Une occasion qu’il a saisie pour magnifier, les résultats réalisés par l’équipe sortante qui a bouclé leur mandat de cinq ans. Aux nouveaux conseillers fraîchement installés, il dira : « Les défis sont certes nombreux. La mandature sortante a réussi le pari de l’action avec une foison d’activités et de recommandations qui sont la preuve que l’Institution est un cadre d’éclosion d’idées et d’actions pertinentes en faveur du développement durable de nos terroirs.Elle a ainsi donné corps à la vision qui a sous-tendu la création du HCCT. Il s’agit, à présent, de garder le rythme, voire le renforcer, parce que ce qui est attendu de vous ne relève guère d’une sinécure, mais d’une mission exigeante. » Selon toujours le président de la République Macky Sall, « je vous exhorte à vous investir au plus près des populations, pour rester à leur écoute, afin de jouer pleinement votre rôle de relais institutionnel et social », a-t-il soutenu lors de cette cérémonie d’installation qui s’est tenue ce 7 janvier à Diamniadio.