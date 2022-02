Installation Maire de Grand-Yoff : les élus se donnent la main pour développer la commune.

Malgré l'adversité politique, les fils et les filles de la commune de Grand-Yoff se liguent pour le mieux être de leur commune. Une nécessité de gérer collectivement le développement de la commune de Grand-Yoff.



« Se donner la main est un slogan fort et très important pour la commune, nous sommes des fruits de la commune et notre ambition est de la voir émerger. C’est notre seul et unique objectif, nous sommes des acteurs de développement », déclare Fatoumata Niang, responsable politique APR.



Ce nouveau slogan est sacré pour les populations de Grand-Yoff. « Nous étions tous sur le terrain politique durant la campagne pour amener des changements dans la localité, donc nous allons continuer notre mission en tant qu'élue locale pour le développement de la commune », a fait savoir Fatoumata Niang.