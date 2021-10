Instagram : L’application menacée de disparaître de tous les iPhone.

Alors qu’un bug généralisé de Facebook et d’Instagram vient d’avoir lieu dans la soirée du 4 au 5 octobre 2021, une autre nouvelle vient écorner l’image du groupe de Mark Zuckerberg. Apple a en effet menacé de retirer Instagram de tous les iPhone en le supprimant de l’App Store. La raison ? Une enquête concernant l’implication de Facebook dans le trafic d'êtres humains, principalement de femmes.



Dans un article, le Sun a indiqué que c’est une enquête de la BBC qui avait révélé ce scandale en 2019. En effet, « les hashtags utilisés par les utilisateurs, notamment en Arabie Saoudite et au Koweït, comportaient des publicités pour l’achat et la vente illégaux d’esclaves domestiques contre leur gré », précise le Sun. Selon l'enquête, le repérage des victimes et les transactions ont été réalisés à l'aide d'un certain nombre d'applications, dont Instagram. Facebook serait au courant et aurait mené sa propre enquête.







Pour sa défense, le groupe de Mark Zuckerberg avait indiqué qu’il « combat le trafic d’êtres humains sur (la) plateforme depuis de nombreuses années. » Mais ce n’est pas assez pour Apple. Si le géant retirait Instagram et Facebook de son App Store, cela aurait un impact énorme sur Facebook et Instagram. Ses dirigeants mettront-ils leur menace à exécution ? une affaire à suivre selon le magazine «aufeminin»...